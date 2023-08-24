رئيس ليتوانيا يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا

أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا لأوكرانيا استمرار دعم بلاده، وذلك خلال زيارة إلى كييف يوم الأربعاء.

وقال ناوسيدا عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "سندعم أوكرانيا حتى يتحقق النصر على الشر. وستواصل ليتوانيا مساعدة أوكرانيا بالأسلحة والذخائر والتدريب والدعم المالي. هذا هو كفاحنا المشترك من أجل الحرية".

وليتوانيا ،العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تقع على الحدود مع كالينينجراد الروسية وبيلاروس حليفة روسيا، من بين المؤيدين الرئيسيين لكييف في جهودها لمواجهةالحرب الروسيةالمستمرة منذ 18 شهرا. كييف.

ووفقا لناوسيدا، وافقت فيلنيوس على خطة طويلة الأجل للمساعدات العسكرية تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو (217 مليون دولار). وشكر زيلينسكي ناوسيدا وليتوانيا وجميع الليتوانيين على تليجرام "لدعمهم الكبير لبلدنا وشعبنا".

وتقول الحكومة في فيلنيوس إنها قدمت مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية بقيمة إجمالية تزيد على مليار يورو منذ بداية الصراع، أو ما يعادل ما يزيد قليلا عن 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.