واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية بسبب ترحيل الأطفال الأوكرانيين

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 13 شخصا وكيانا قالت إنهم على صلة بالترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، فيما تكثف واشنطن الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لفرض قيود تأشيرات على 3 إدارات عينتها روسيا لتورطها في انتهاكات لحقوق قصّر أوكرانيين، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، اليوم الخميس، الذي يوافق ذكرى استقلال أوكرانيا: "معا وجنبا إلى جنب مع شركائنا في أوروبا، ندعم أوكرانيا في قتالها من أجل الحرية في الوقت الراهن وسنقدم المساعدة لها على المدى البعيد".

وتشير تقديرات الحكومة الأوكرانية إلى أن السلطات الروسية رحّلت ما يزيد على 19500 طفلا من منازلهم منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

ومن بين الكيانات التي فرضت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، العقوبات: معسكر أرتيك، الذي تقول الوزارة الأمريكية إنه "معسكر صيفي"‬‬‬ مملوك للحكومة الروسية ويقع في شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة أن معسكر أرتيك استقبل أطفالا أوكرانيين وضِعوا في "برامج وطنية للتعليم من جديد"، ومُنعوا من العودة إلى والديهم.

وكان مدير المعسكر من بين الذين استهدفتهم العقوبات اليوم الخميس.

كما شملت العقوبات مستشار حاكم منطقة بيلجورود، ومفوض حقوق الأطفال في منطقتي كالوجا وروستوف، ورئيس حكومة جمهورية الشيشان، إلى جانب آخرين.