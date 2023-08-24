رئيسة وزراء استونيا ترفض الانتقادات الخاصة بوجود صلة عمل لزوجها بروسيا

رفضت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس الانتقادات الخاصة بوجود علاقات عمل لزوجها بشركة نقل لا تزال تعمل في روسيا وسط دعوات للمعارضة بتقديم استقالتها.

وأقرت كالاس، اليوم الخميس، بأن زوجها، أرفو هاليك، له حصة في شركة ستارك لوجيستكس للشحن. لكنها قالت إنه ليست هناك أية تعاملات للشركة مع عملاء روس.

وقالت رئيسة الوزراء، إن الشركة قدمت في وقت من الأوقات خدمات لوجستية في روسيا، لكنها أنهت عملياتها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

ووفقا لكالاس، لا تعمل الشركة حاليا سوى مع شركة استونية وحيدة في روسيا، وأنها في طريقها أيضا لإنهاء هذه العلاقة.

وقالت رئيسة الوزراء، إن ستارك لوجيستكس ملتزمة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنها أضافت أنها لا تستطيع التعليق تفصيليا على أنشطة زوجها التجارية.

ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الإستونية، قالت كالاس عن أنشطة زوجها التجارية: "لم أهتم بها أو لم أدس أنفي فيها من قبل".

وتعتبر كالاس في أوروبا واحدة من أشد المؤيدين لأوكرانيا، ومناصرة قوية لعقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو وتزويد كييف بالأسلحة.