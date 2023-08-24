 رئيس وزراء بولندا: فاجنر ستصبح أكثر خطرا تحت قيادة بوتين - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 3:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟



النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بولندا: فاجنر ستصبح أكثر خطرا تحت قيادة بوتين

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
وكالات
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 2:58 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 2:58 م

قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تشكل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الآن تهديدا أكبر إذ ستصبح تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد افتراض وفاة مؤسسها يفجيني بريجوجين.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي "أصبحت مجموعة فاجنر تحت قيادة بوتين. لندع الجميع يجيبون على السؤال بأنفسهم - هل سيكون الخطر أكبر أم أقل؟" بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي"، وفقا لوكالة رويترز.

وأكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أمس الأربعاء، أن يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر كان ضمن قائمة ركاب طائرة تحطمت في شمال العاصمة موسكو.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت بمصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك