صحة المنوفية: فريق الطب العلاجي يتفقد مستشفى أشمون العام وحميات أشمون

تفقد فريق من إدارة الطب العلاجي بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، مستشفى أشمون العام وحميات أشمون.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات السيد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأشرف على المرور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ، ومشاركة فريق إدارة العلاجي الدكتور محمد عبد المنعم ، الدكتور محمد عزجولة، الدكتور محمد العناني، والدكتور محمود رسلان.

وتفقد الدكتور محمد سلامة، وفريق العمل، خلال الجولة التفقدية، جميع الأقسام بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات والكلى الصناعى للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر الأكسجين.

وخلال الجولة، تم مناقشة التمريض في كيفية التسجيل ومراجعة الدفاتر والوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى والتأكد من تواجد النوبتجية حسب الجداول الخاصة بتوزيع العمل، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، ومراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بها وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقاً للتعليمات ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتأكيد على متابعة الأجهزة والمكيفات ومراجعة حالة الديزل بالمستشفيات والتأكد من توافر كمية كافية للعمل 72 ساعة.

وقال الشلقاني إن انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى هو لخدمة المرضى ومراعاة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.