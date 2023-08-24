فشل محاولة بيونج يانج الثانية لإطلاق قمر استطلاع عسكري

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فشلت محاولة بيونج يانج الثانية لإطلاق قمر اصطناعي استطلاعي عسكري إلى الفضاء، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن إطلاق صاروخ يحمل قمر التجسس ماليجيونج -1 تم في الساعات الأولى من اليوم الخميس من موقع في مقاطعة نورث بيونجان.

وذكرت الوكالة أن المرحلتين الأولى والثانية من إطلاق الصاروخ سارتا وفقا لما تم التخطيط له، ولكن بعد ذلك حدث عطل "بسبب خطأ في نظام الانفجار الطارئ أثناء رحلة المرحلة الثالثة".

وقالت الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في كوريا الشمالية إنها ستجري محاولة إطلاق ثالثة في أكتوبر بعد تحقيق في أسباب الفشل.

وقالت الحكومة اليابانية صباح الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا عبر جنوب اليابان باتجاه المحيط الهادئ. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بعد الإطلاق.

وكانت الحكومة اليابانية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها أُخطرت بأن بيونج يانج تعتزم إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء بين 24 و31 أغسطس.

وكانت بيونج يانج حاولت أولا إطلاق ما أسمته قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري إلى المدار في 31 مايو، لكنه فشل.

وتعتمد الصواريخ الفضائية وبعيدة المدى إلى حد كبير على نفس التكنولوجيا، وفقا للخبراء.

وأدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عملية الإطلاق الفاشلة في مايو متهمتين بيونج يانج باستخدام تكنولوجيا مرتبطة مباشرة ببرنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة. واعتمادا على تصميمها، يمكن تجهيز هذه الصواريخ برأس حربي نووي واحد أو أكثر.