قال الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، إن غارات وعمليات الاحتلال الإسرائيلي قلصت المناطق الآمنة في قطاع غزة من 230 كيلومترا إلى 35 كيلومترا.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لشبكة "الجزيرة" الإخبارية باستشهاد 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، في حين تدور اشتباكات ضارية بدير البلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأفادت الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق طائرات بدون طيار إسرائيلية النار على خيام نازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت الجزيرة إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة حكر الجامع بدير البلح قصفت بالمدفعية أهدافا بالمنطقة، وسط اشتباكات مع المقاومة.

وأكدت الجزيرة سقوط شهداء ومصابين في قصف طائرات الاحتلال مواطنين بمنطقة أبو عريف شرقي دير البلح وسط القطاع.