مي عمر عن دورها في مسلسل نعمة الأفاكاتو: توقعت انتقادات على شكلي وظهوري بدون مكياج

تحدثت الفنانة مي عمر، عن دورها في مسلسل نعمة الأفاكاتو الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «بيت السعد» الذي يُقدمه الفنانان الشقيقان أحمد وعمرو سعد، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء السبت، إنها عندما تتقمص دور معين يكون على حسب ال الشخصية التي تقدمها.

وأضافت أن الأزياء التي ترتديها في العمل تكون مناسبة لطبيعة الشخصية التي تقدمها، كما حدث مع شخصية نعمة التي كانت في طبقة متوسطة.

وأشارت إلى أنه عند التجهيز للمسلسل، كانت الفكرة الأساسية هي سيدة تتعرض للخيانة الزوجية، وكذلك محاولة للقتل، وبالتالي لم يكن قد تم تحديد طبقتها الاجتماعية.

وأوضحت أنها حرصت على تقديم شيء مختلف، باعتبار أن ارتداء أزياء على أحدث موضة أمر ظهرت به في الكثير من أعمالها الفنية.

ونوهت بأنها اقترحت على زوجها المخرج محمد سامي أن تُقدم دور سيدة شعبية في المسلسل، حيث كانت ترغب في ذلك منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنه وافق بالفعل لكنه رفض أن تضع أي مكياج على الدور.

وأكّدت أنها توقعت أن تتعرض لانتقادات على دورها في المسلسل لظهورها بهذه الملابس وعدم وضع المكياج، لكنها فوجئت بأن الجمهور أعجب كثيرا بشكلها في المسلسل.