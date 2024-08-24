 سفير الصين لدى موسكو: شي جين بينج يعتزم حضور قمة بريكس في روسيا أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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سفير الصين لدى موسكو: شي جين بينج يعتزم حضور قمة بريكس في روسيا أكتوبر المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 5:34 م

أعلن السفير الصيني في روسيا، تشانج هان هوي، اليوم السبت، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، يعتزم حضور قمة بريكس في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الدبلوماسي الصيني لوكالة سبوتنيك الروسية، إنه تم "التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس الصيني وأنه سيشارك في قمة بريكس المقبلة التي ستنعقد في قازان"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي تشيانج، في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة"، وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينج هذا العام.

وأصبحت روسيا، في الأول من يناير الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل".
 

 
 

 


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