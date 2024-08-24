حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي جنوب مستوطنة يعرا وتحقيق إصابة دقيقة

قال حزب الله اللبناني إنه شن اليوم السبت، هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي المستحدث ‏جنوب مستوطنة يعرا.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن المسيرة استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود الاحتلال، وأصابت المقر إصابة دقيقة.‏

وأشار إلى أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفوا الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت، تموضعًا لجنود العدو ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف في بيان آخر عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصره استهدفوا عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم، موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأشار إلى أن عناصره استهدفوا عند الساعة 12:15 ظهر يوم السبت، التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.‏