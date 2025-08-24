إجراء مقابلات شخصية مع 23 مرشحا لشغل عدد من الوظائف بمديرية صحة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، انعقاد لجنة اختيار الأعضاء المرشحين للانضمام إلى بنك القيادات والتحول الرقمي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، والجهات التابعة لها، وذلك بديوان عام المديرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن هذه الخطوة تهدف إلى تكوين قاعدة من الكفاءات المتميزة المؤهلة لتولي المناصب القيادية والإشرافية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق متطلبات التحول الرقمي داخل القطاع الصحي.

وجرى خلال أعمال اللجنة، التي تضم وكلاء المديرية ومديري العموم، إجراء مقابلات شخصية مع 23 مرشحًا لشغل عدد من الوظائف تشمل: "مدير إدارة فنية، عضو إدارة فنية، مدير مستشفى، ووكيل مستشفى".

وأكد "عبد الخالق"، أن الهدف من اللجنة هو اختيار الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتمكينها من لعب دور مؤثر في المرحلة القادمة.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم للانضمام إلى بنك القيادات والتحول الرقمي خلال شهر أغسطس 2025، ضمن سعيها لاستقطاب الكفاءات المتميزة وصناعة جيل جديد من القيادات.

وشدد وكيل الوزارة، على أن الاختيار يتم وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة، والقدرة على الابتكار، وروح القيادة، بهدف تحقيق أفضل مستوى للخدمة الصحية بدمياط، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بشأن دعم الكفاءات وتمكين الصفين الأول والثاني.