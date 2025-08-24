 ناشئين تنس الأهلي يواجه هليوبوليس غدا في بطولة الدوري - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 7:25 م القاهرة
ناشئين تنس الأهلي يواجه هليوبوليس غدا في بطولة الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 7:04 م

يلتقي فريق التنس للناشئين تحت 16 سنة بالنادي الأهلي مع نظيره فريق هليوبوليس غدًا الإثنين في التاسعة صباحًا على ملاعب نادي هليوبوليس، ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة بطولة الدوري العام.

وكان الفريق قد توج ببطولة الدوري العام الماضي، ويضم كلا من: عبد الرحمن ياسر، ياسين السيد، آسر نهاد، آسر سامي، أنس تامر، عمر إيهاب، حسن عبد المجيد، حسن لبيب، زياد بكر، ياسين هيثم، مصطفى أشرف، محمد رائد، حمود إياد.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.


