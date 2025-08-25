تقارير إعلامية: مقتل 23 شخصا في اشتباكات السليمانية بالعراق

أفادت تقارير إعلامية بمقتل 23 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، ومجموعة مسلحة تابعة لابن عمه، زعيم الجبهة الشعبية لاهور شيخ جنكي، في مدينة السليمانية شمالي العراق.

ووفقا لتقارير إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، نقلا عن مصادر من الجبهة الشعبية، فإن الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من المسلحين التابعين للاهور شيخ جنكي، بالإضافة إلى 3 عناصر من قوات مكافحة الإرهاب والكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.

من جانبها، ادعت وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن شيخ جنكي، كان يخطط لاغتيال بافل طالباني، ولهذا السبب صدر بحقه أمر اعتقال.

وصرّح المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية سركفت أحمد، أن خططا كانت تُعدّ في فندق "لالزار"، حيث كان يقيم شيخ جنكي، لمهاجمة مبانٍ حكومية.

أما شقيق لاهور، أراس شيخ جنكي، فصرّح لوسائل إعلام محلية أن 120 طائرة مسيّرة تم جلبها من "دولة مجاورة" (لم يسمها) استُخدمت في الهجوم على فندق لالزار الجمعة الماضي، ما أدى إلى احتراق العديد من الجثث.

وأضاف أراس، أن 25 ألف عنصر أمن تابعين للاتحاد الوطني شاركوا، منذ مساء الخميس الماضي، في تأمين مداخل ومخارج السليمانية.

وأوضح أن الهجوم على الفندق جرى تنفيذه بمشاركة 5 آلاف عنصر من الكوماندوز وقوات مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي.

كما أكد أراس، أن المسلحين الذين كانوا برفقة شقيقه لاهور، حراس رسميون نظرا لعضويته في مجلس أمن إقليم كردستان.

والجمعة، قالت محكمة السليمانية إنه "بعد رفض لاهور جنكي وأشقائه الامتثال للقانون ومواجهة القوات الأمنية وما أسفر عنها من استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، سيتم التحقيق معهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تخص القتل العمد".

وصباح الجمعة، شهدت السليمانية اشتباكات بين القوات الأمنية الكردية وأنصار لاهور شيخ جنكي، عقب صدور مذكرة توقيف بحقه.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن، قبل أن يُعتقل لاهور مع شقيقيه بولاد وآسو، عقب عملية عسكرية واسعة انتهت باقتحام فندق كانوا متحصنين فيه.