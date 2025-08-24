يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة مودرن سبورت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل مودرن ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي