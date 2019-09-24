ترامب يعلن عن المحتوى الكامل لمحادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني غداً

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سيتم الإعلان غداً عن نسخة كاملة من مكالمته مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن ترامب قوله إنه وافق على الإعلان غداً عن النسخة الكاملة والمرفوع عنها السرية من محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينكسي.

يأتي ذلك بعد أيام من انتشار تقارير أثارت الجدل في الأوساط الأمريكية حول اتصال هاتفي جرى بينهما في يوليو الماضي، ويشتبه في أن ترامب ضغط خلاله على زيلينسكي من أجل فتح تحقيق بشأن نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن، هانتر بايدن، الذي عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية اعتبارا من 2014، حين كان والده نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.