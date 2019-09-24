إفلاس «توماس كوك» يلقي بظلاله على قطاع السياحة المصري

ألقى إعلان شركة "توماس كوك" البريطانية إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة المصري، خاصة في مدينتي الغردقة ومرسى علم الواقعتين على شواطئ البحر الأحمر.

وسادت اليوم الاثنين حالة من الارتباك دخل الفنادق والمنتجعات التي تستقبل سياحًا من شركة توماس كوك، بعد إعلان إفلاس الشركة. ووصفت مصادر سياحية مصرية إعلان إفلاسها بأنه بمثابة "ضربة موجعة" لقطاع السياحة المصري الذي كان يعتمد في جانب كبير منه على الشركة لجلب السياح البريطانيين.

وبحسب الخبير السياحي المصري أبو الحجاج العماري، فإن توماس كوك كانت تسيّر 22 رحلة طيران أسبوعية لمطار الغردقة، ورحلة أسبوعية إلى مطار مرسى علم.

وأشار إلى أن بريطانيا بدأت التنسيق مع وكلاء توماس كوك المصريين لنقل السياح البريطانيين من المدينتين إلى بلاهم، وأن أول رحلة بريطانية ستصل مساء اليوم الاثنين لمطار مرسى علم لنقل أول مجموعة من سياح شركة توماس كوك وإعادتهم إلى بريطانيا.

ومن المتوقع أن تتأثر شركات مصرية بصورة متفاوتة وفقًا لحجم استقبالها لسياح توماس كوك.

ولفت العماري إلى أن منتجعات مصرية في مرسى علم كانت أوقفت تعاملاتها مع توماس كوك منذ عام 2013 إثر تعثرها في سداد قيمة رحلات سياحها.