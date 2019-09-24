الإمارات والسودان يبحثان العلاقات الثنائية المشتركة



بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ74، من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، حيث تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية.

وقال وزير الخارجية الاماراتي - خلال اللقاء - إن بلاده تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره؛ بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.

من جانبه، أكد حمدوك الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك؛ بما يعود بالخير على شعبي البلدين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.