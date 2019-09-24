قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيس بلادها

نظمت قنصلية الصين بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة و رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، ومحمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد من القناصل.

وقال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر و الصين عميقة، فيما أكدت قنصل الصين جياو لى ينج أن الصين حققت المعجزات التي لفتت أنظار العالم و أنه تعد ثاني أقوى دولة اقتصادية على مستوى العالم.

ونوهت بأن الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الصين يتزامن مع مرور 63 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، لافتة إلى العون المستمر بين جامعة الاسكندرية وجامعة شنغهاي في إطار مبادرة الحزام و الطريق.

وأعربت القنصل عن حلم الشعب الصيني بتحقيق نهضة الأمة الصينية، لافتة أن هناك 30 مليون مسلم فى دولة الصين ، وأن الصين شهدت تغيرات واسعة تحت قيادة الحزب الشيوعي، وزاد حجم الناتج المحلي الصيني 30 مليار دولار أمريكي وتحسنت بيئة الاستثمار من خلال جذب 98 % من الشركات.

وذكرت أنه منذ عام 1949 إلى 2018 ارتفع دخل الفرد في الصين 135 مرة، مشيرة إلى نجاح رحلات أول حاملة طائرة صينية وتشغيل أول قطار بين الصين وأوروبا.