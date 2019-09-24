طرق سهلة لاستعادة حيوية الشعر بعد الولادة



يتعرض جسم المرأة أثناء الحمل، إلى الضعف في حالة عدم حصولها على التغذية الجيدة، ويعد تساقط الشعر نتيجة طبيعية لهذا الضعف، ولذلك تنتظر بعض النساء حتى الولادة ومرور فترة من الرضاعة، وتبحث عن طرق طبيعية لاستعادة قوة وحيوية خصلات الشعر من جديد.

وبجانب الوصفات الطبيعية التي يمكن للنساء استخدامها لإعادة صحة الشعر، هناك نصائح كثيرة عليهن اتباعها لمنح الشعر الحماية اللازمة والقوة، أولها عدم استخدام الصبغات أو الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، لأن ذلك يجعل الشعر باهت وجاف مع الوقت، ومن الأفضل اختيار الأنواع المغذية والتي تحتوي على زيوت طبيعية وفيتامين هـ الخاص بتعزيز لمعان الشعر، وفي حالة الرغبة في تغيير لون الشعر، فالأفضل هو استخدام الحنة.

كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء بشكل يومي، حيث إن الشعر يحتاج إلى الماء لأنه مثل أوراق الشجر التي تصبح باهتة مع نقص الماء، إضافة إلى ضرورة تناول الخضروات والفاكهة التي تغذي الشعر بالحديد والزنك والأوميجا 3 وفيتامينات "أ" و"ب" و"هـ"، وفقًا لـ"Medicalnewstoday".

ومن الأفضل الابتعاد عن تعريض الشعر لدرجات حرارة عالية عند استعمال المكواة خلال فترة إعادة لمعان ونعومة الخصلات، بجانب ضرورة عمل حمام كريم أسبوعًا من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات هامة للشعر، بالإضافة إلى تسريح الشعر بمشط أسنانه واسعة؛ لأن الضيق يسحب الزيوت المفيدة من خصلات الشعر، وتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق يوميًا؛ لتنشيط الدورة الدموية التي تقوم بتغذية الشعر ومنحه كثافة وقوة سريعًا.

أما الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإعادة حيوية الشعر ولمعانة، فهي:

1- زيت جوز الهند

يمكن استخدام خلطة زيت جوز الهند من خلال وضع فنجان صغير منه مع فنجان من زيت الخردل وبعض أوراق الكاري وترك المزيج طوال ساعات الليل، وبمجرد قدوم الصباح يتم تسخين الخلطة على نار هادئة حتى يصبح الكاري هشا، ثم يوضع نقطتين من زيت نبات الكافور وبعد تبريد المزيج يتم وضعه لمدة ربع ساعة مرتين أسبوعيًا على جذور الشعر.

2- الليمون

وضع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ، مع نصف ملعقة كبيرة ليمون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وبعد الخلط جيدًا يتم وضع المزيج على الشعر ولفه بمنشفة ساخنة لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالشامبو.