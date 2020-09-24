تحدث فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار مدرب الزمالك الجديد، عن تولي باتشيكو تدريب الأبيض خلفا لكارتيرون.

وقال جعفر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لأول مرة هذا الكم من المدربين الذين عرضوا أنفسهم لتدريب الزمالك، خلفا لكارتيرون".

وأضاف: "باتشيكو، أفضل خيار في الوقت الحالي، هو أقرب شخص سيكون ملما بالفريق وظروف الفريق ، واللاعبين الحاليين أفضل من اللاعبين الذين تواجدوا مع باتشيكو في 2015 من ناحية اللعب الجماعي والمرونة".

وأوضح: "فهو الأكثر قربا ودراية بالفريق، وفيريرا وجروس كانا ضمن 7 مدربين مرشحين لخلافة كارتيرون".

وشدد: "كان هناك مجموعة من الأسماء مطروحة لعمل مع باتشيكو قبل مدحت عبد الهادي مثل أيمن عبد العزيز وأسامة نبيه ولكن استقرينا على عبد الهادي باعتباره قريب من اللاعبين وكان يعمل في قطاع الناشئين".