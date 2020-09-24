الولايات المتحدة تعلن التزامها بدعم تونس لتأمين حدودها

أعلن السفير الأمريكي في تونس اليوم الخميس أن بلاده ملتزمة بدعم تونس لتأمين حدودها وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية التونسية، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية.



وقال السفير دونالد بلوم اثر لقائه وزير الدفاع التونسي ابراهيم البرتاجي، إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتقديم الدعم لتونس في مجالات التكوين والتدريب والمساعدة الفنية بما يساهم في تعزيز بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.



وتونس تتمتع بوضع حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الاطلسي(ناتو) منذ 2015. ويمنحها هذا الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية، وفق الادارة الأمريكية.



وقال البرتاجي "الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي متميز في مجال التعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب والاستعلام ودعم التجهيزات".



وتابع البرتاجي أن هناك إمكانية لأن تساهم الولايات المتحدة في انجاز القسط الثالث لنظام المراقبة المتحركة والثابتة للحدود البحرية والبرية، ليشمل كامل الحدود الجنوبية الشرقية، وهي الحدود المشتركة مع ليبيا.



وعلى مدار السنوات الأخيرة عززت تونس من تحصيناتها على الحدود الشرقية المشتركة مع ليبيا بمد ساتر ترابي وخندق مائي بهدف الحد من أنشطة التهريب ومخاطر تسريب أسلحة.