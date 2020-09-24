 ترامب: خطة بايدن ستؤدي إلى سحق أمريكا - بوابة الشروق
الخميس 24 سبتمبر 2020 2:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ترامب: خطة بايدن ستؤدي إلى سحق أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:04 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:04 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته استطاعت تحقيق أحسن تعافي للاقتصاد في التاريخ الأمريكي، موضحًا أن مقاربته تعتمد على العلوم عكس استراتيجية منافسه على المقعد الرئاسي جو بايدن.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن استراتيجية «بادين» تعتمد على الإغلاق التام، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «يريدون أن يغلقوا البلاد برمتها ونحن لن نفعل ذلك».

ولفت إلى أن «خطة بايدن ستؤدي إلى سحق أمريكا»، معقبًا: «نحقق نموًا أكبر من أي وقت مضى، والتعافي المتحقق في الولايات المتحدة الأعلى على الإطلاق منذ الكساد العظيم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك