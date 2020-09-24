ترامب: خطة بايدن ستؤدي إلى سحق أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته استطاعت تحقيق أحسن تعافي للاقتصاد في التاريخ الأمريكي، موضحًا أن مقاربته تعتمد على العلوم عكس استراتيجية منافسه على المقعد الرئاسي جو بايدن.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن استراتيجية «بادين» تعتمد على الإغلاق التام، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «يريدون أن يغلقوا البلاد برمتها ونحن لن نفعل ذلك».

ولفت إلى أن «خطة بايدن ستؤدي إلى سحق أمريكا»، معقبًا: «نحقق نموًا أكبر من أي وقت مضى، والتعافي المتحقق في الولايات المتحدة الأعلى على الإطلاق منذ الكساد العظيم».