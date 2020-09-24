 سنغافورة تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي يصل 57 ألفا و654 حالة - بوابة الشروق
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سنغافورة تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي يصل 57 ألفا و654 حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:27 ص

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و654 إصابة.

 

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة تضمنت 5 حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم جميعًا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.

 

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالات مجتمعية جديدة، موضحة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم.

 

ولم تُسجل الوزارة، حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 27 وفاة، بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى.

 


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