وزير النفط العراقي: نسعى لتشغيل الحقول المشتركة مع الكويت وإيران

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، بأن وزارة النفط العراقية تعمل على تطوير قدرات شركاتها النفطية العاملة في محافظتي البصرة وميسان؛ بهدف التعجيل في عمليات الاستثمار في الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران.

وقال وزير النفط العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس: "هناك شركة استشارية تعَمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول النفطية المشتركة مع الكويت، أما مع إيران فإن هناك حوارات مع الجانب الإيراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول".

وذكر أن وزارة النفط "تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار للمشترك الحقول النفطية المشتركة".

وأوضح أن هناك اتفاقا مرتقبا مع البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وَمجموعة "أوبك بلس" على زيادة صادرات النفط العراقية.

وذكر الوزير العراقي أن وزارة النفط تعتزم "إعادة طرح حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى للاستثمار، فضلا عن نقاشات لإنهاء عقد استثمار حقل عكاس الغازي مع الشركة المستثمرة لعدم قدرتها على العمل في استثمار الحقل بسبب الواقع الأمني في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار"، وأن "الحوارات جارية لاختيار شركة قادرة على العمل في الظروف المحيطة بالمنطقة الغربية".