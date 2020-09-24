إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في مياه النيل بالمنوفية

أنقذت أجهزة وزارة الداخلية إحدى الفتيات عقب سقوطها في مياه نهر النيل بالمنوفية محاولة الانتحار.

وتمكن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها بمياه النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم في محاولة منها للانتحار.

وقد لاقى ما فعله فرد الشرطة، استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على غرس روح التفاني لدى عناصرها الذين يزودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخلا أمنيا.