رئيس هيئة ميناء دمياط يبحث أوجه التعاون مع الوطنية للنقل النهرى

بحث وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، مع إمرى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهرى ،اليوم الخميس، تطوير التعاون بين الجانبين ، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة فى نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان - أن اللقاء استعرض التطوير المستمر الذي تقوم به الشركة لوحداتها النهرية وكذلك التنافسية في تسعير خدمة النقل مما كان له بالغ الأثر فى النجاح التى حققته فى جذبها العديد من العملاء .

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيل بتوافر البنية الأساسية للنقل النهرى بميناء دمياط، مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط، مشيدا بنجاح هيئة ميناء دمياط فى التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة.

وأوضح أن الشركة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع جميع الشركات المتعاملة مع ميناء دمياط على زيادة استخدامها للنقل النهرى عبر الميناء.