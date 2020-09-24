المغرب: ضبط طن من مخدر الحشيش بمنطقة قروية

تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة الرشيدية من ضبط طن واحد من مخدر الحشيش بمنطقة قروية ضواحي المدينة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني - في بيان اليوم - أن هذه العملية الأمنية تمت في منطقة زراعية تبعد بضع كيلومترات عن وسط مدينة الرشيدية، حيث تم ضبط 40 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا من مخدر الحشيش، كما تم ضبط شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش الميداني التي تمت بمكان ضبط المخدرات، أسفرت عن ضبط ثلاثة سيارات يجري حاليا تحديد مصدرها ووضعيتها القانونية، فضلا عن ضبط مجموعة من قنينات المشروبات الكحولية وسكين من الحجم الكبير وعدد من الهواتف النقالة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وتم التحفظ على المشتبه به تحت الحراسة انتظارا لنتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وضبط المتورطين الرئيسيين فيه بعد تحديد هوياتهم.