وزير داخلية سلوفاكيا ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجا وزير داخلية سلوفاكيا، رومان ميكوليتش من تصويت مؤثر بحجب الثقة، في البرلمان اليوم الجمعة.



ومن بين 136 عضوا حاضرا في البرلمان، صوت فقط 52 عضوا، لصالح اقتراح توجيه اللوم، الذي طرحه "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" المعارض، بينما عارضه 69 عضوا وامتنع 15 عن التصويت.



ولكي يتم الإطاحة برئيس الوزراء، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم الأكبر، حزب "الشعب العادي والشخصيات المستقلة" الشعبوي المحافظ (أولانو)، كان يتعين أن يصوت 76 عضوا من إجمالي 150 نائبا ، لصالح الاقتراح.



وخلال جدل بشأن حجب الثقة، المستمر مع العديد من الانقطاع، منذ تموز/يوليو الماضي، اتهمت الحكومة وسياسيون من المعارضة، بعضهم البعض بالعمل مع المافيا أو بكونهم المافيا أنفسهم.



وكشف ايجور ماتوفيتش، وزير المالية وزعيم حزب "أولانو" عن لافتة، خلال خطاب لزعيم المعارضة، روبرت فيكو، يصفه بأنه "قاتل من الشارع، يدعو إلى الأخلاق".