المملكة المتحدة تؤجل مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة حتى 2024

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أعلنت المملكة المتحدة تأجيل المراحل التالية من مبادرة تحصيل الضرائب الكترونيا عاما واحدا، بعد ضغوط من الخبراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويهدف المشروع لتحصيل الدولة للضرائب الكترونيا. وتم طرحه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2019، ومن المقرر توسيعه ليشمل التقييم الذاتي لضريبة الدخل الشخصي في عام 2023.

وسيتم تحصيل ضريبة الدخل للشركات وأصحاب العقارات الذين يزيد دخلهم السنوي عن 10 آلاف جنيه إسترليني (13700 دولار أمريكي)، ضمن مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة ، بدءا من نيسان/ أبريل 2024.

وسيتم تأجيل المبادرة لمعظم الشراكات من نيسان/ أبريل 2024 حتى نيسان/ أبريل 2025.