 المملكة المتحدة تؤجل مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة حتى 2024 - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 4:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

المملكة المتحدة تؤجل مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة حتى 2024

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 4:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 4:46 ص

 أعلنت المملكة المتحدة تأجيل المراحل التالية من مبادرة تحصيل الضرائب الكترونيا عاما واحدا، بعد ضغوط من الخبراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويهدف المشروع لتحصيل الدولة للضرائب الكترونيا. وتم طرحه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2019، ومن المقرر توسيعه ليشمل التقييم الذاتي لضريبة الدخل الشخصي في عام 2023.

وسيتم تحصيل ضريبة الدخل للشركات وأصحاب العقارات الذين يزيد دخلهم السنوي عن 10 آلاف جنيه إسترليني (13700 دولار أمريكي)، ضمن مبادرة التحصيل الإلكتروني للضريبة ، بدءا من نيسان/ أبريل 2024.

وسيتم تأجيل المبادرة لمعظم الشراكات من نيسان/ أبريل 2024 حتى نيسان/ أبريل 2025.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك