-يواصل تقديم "باب الخلق" على مواقع التواصل الإجتماعي



يقدم الإعلامي محمود سعد مساء اليوم الجمعة الحلقة الأخيرة من برنامج "باب الخلق" على شاشة تلفزيون النهار، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع مالك المحطة علاء الكحكي، على انتهاء التجربة تلفزيونيا.

الحلقة التي يختتم بها محمود سعد على شاشة النهار اليوم، ستكون استكمالا لرحلة مدينة بور سعيد التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث سجل داخل أحد مصانع الرنجة والبطارخ ليكشف هذا العالم للمشاهدين.

وتوصل سعد مع الكحكي لاتفاق يقضي بأحقيته في استغلال اسم "باب الخلق" على منصات الديجيتال الخاصة به، ليقدمه بالتوازي مع "ونس" الذي حقق انتشارا ونجاحا لافتا خلال الفترة الماضية، وساهم في صنع قاعدة جماهيرية لـ"سعد" على مواقع التواصل.

ويتمسك سعد ب"باب الخلق" اسما لبرنامجه لأنها المنطقة التي نشأ بها، والتي يرى فيها نموذجا فريدا يجمع بين عراقة التاريخ وآمال المستقبل.

يذكر أن محمود سعد بدأ تجربة "باب الخلق" تحت مظلة برنامج "آخر النهار"، قبل أن يستقل ويصبح برنامجا منفصلا في يونيو ٢٠٢٠.

واعتاد سعد في برنامجه خلال الشهور الماضية على تسجيل فقرات في عدد من المناطق التاريخية، وإجراء لقاءت إنسانية مع المواطنين، بالإضافة إلى فقرات إجتماعية.