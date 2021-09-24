الشعباني: سعيد بتجربة الدوري المصري وأعلن التحدي بالكونفيدرالية الأفريقية

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أكد التونسى معين الشعبانى المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن سعادته بتجربته الأولى له بمصر والعمل بنادى المصرى البورسعيدى.. مؤكدا ان الأجواء التى عاشها الايام السابقة مع ناديه الجديد تتشابة مع توليه عمله السابق بنادى الترجى التونسى .

وقال الشعبانى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بإحدى فنادق بورسعيد انه راضى تماماً عن كل الصفقات التى تم التعاقد معها من خلال لجنة التعاقدات بالنادى وان معظمها ظهر بالشكل الطيب خلال فترة قيادته للتدريبات.

وأعلن المدير الفنى انه قبل التحدى لإثبات نجاحه بالدورى المصرى رغم علمه بقوة المنافسين وانه ما يشغله حالياً من تركيز تام هو العبور بالمصرى لمنصة التتويج بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأشاد بمساندة إدارة المصرى ورغبة اللاعبين فى إثبات الذات سواء بالبطولات المحلية او الأفريقية .

ومن جانبه .. رحب عبد الحليم على مدير الكرة الجديد بالفريق الأول بالنادى البورسعيدى بتجربته مع نادى كبير بحجم وشعبية النادى المصرى

وقال انه قبل المهمه من أجل إحراز البطولات وانه يعلم أن الجماهير ببورسعيد تحلم باحراز الانتصارات ودخول المنافسة .

وأشار انه عقد اجتماع مع الجهاز الفنى وتم وضع ثوابت لطريقة العمل وانه مفوض بحل جميع المشكلات وإزالة اى عوائق تخص شئون الفريق الأول مع مجلس الإدارة الذى وعد مسئوليه بتقديم كل المسانده والعون لنجاح مسيرة الفريق .