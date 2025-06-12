لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني تلوح بالخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن «خيار الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أصبح على الطاولة».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الخميس، وصفت اللجنة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بـ«المسيس ويفتقر إلى الأسس القانونية والتقنية».

وأوضحت أن «ردة فعل إيران حتى الآن على القرار، بما في ذلك إطلاق مجمع ثالث لتخصيب اليورانيوم، تعد جزءا من الإجراءات المقررة».

لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى: خيار الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أصبح على الطاولة



قرار الوكالة مسيس ويفتقر إلى الأسس القانونية والتقنية



ردة فعل إيران حتى الآن على القرار بما في ذلك إطلاق مجمع ثالث لتخصيب اليورانيوم جزءا من الإجراءات المقررة — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 12, 2025

وصوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على قرار بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها، بأغلبية 19 صوتًا.

ومن أصل 35 عضوًا في المجلس، صوّت 19 لصالح القرار، بينما صوّتت 3 دول ضده، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

من جانبها، قالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن منظمة الطاقة الذرية في إيران أصدرت أمرًا بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، ردًا على القرار.

وأضافت أن «إيران ردًا على قرار الوكالة ستعمل على استبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس».

ونقلت عن بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، قوله إن «إيران تدرس حاليًا اتخاذ إجراءات أخرى، ردًا على قرار الوكالة الدولية، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا».

وأدانت المؤسستان بشدة قرار مجلس محافظي الوكالة، قائلتين إن «إيران التزمت دائماً بتعهداتها ضمن اتفاقية الضمانات».

ونوه البيان المشترك أنه «لا يوجد أي تقرير للوكالة حتى الآن ما يشير إلى عدم امتثال إيران لهذه التعهدات».