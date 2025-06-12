بدء توزيع أولى دفعات لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بجميع المحافظات

بدأت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية، في توزيع الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي لعام 2025، بإجمالي 80 طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف هذه الدفعة ما لا يقل عن 2000 أسرة في كل محافظة، بواقع 2 طن لكل محافظة، وفقًا لقوائم المستفيدين التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الحرص على توصيل الدعم لمستحقيه وضمان العدالة الاجتماعية.

وتنطلق عمليات التوزيع على مدار أيام متفرقة تبدأ من الخميس 12 يونيو وحتى الأربعاء 25 يونيو 2025، وفق الجدول الزمني التالي:

الخميس 12 يونيو: القاهرة – الجيزة – القليوبية

الأحد 15 يونيو: الإسكندرية – البحيرة – مطروح – الغربية – البحر الأحمر

الاثنين 16 يونيو: الدقهلية – المنوفية – دمياط – كفر الشيخ

الثلاثاء 17 يونيو: الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – أسيوط – الوادي الجديد

الأربعاء 18 يونيو: الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – قنا

الخميس 19 يونيو: جنوب سيناء – الأقصر – أسوان

الأحد 22 يونيو: القاهرة – الجيزة – القليوبية

الاثنين 23 يونيو: الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية

الثلاثاء 24 يونيو: الفيوم – بني سويف – المنيا

الأربعاء 25 يونيو: أسيوط – سوهاج

ويأتي هذا المشروع في إطار الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لخدمة الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، وتعزيز جهود التكافل المجتمعي، خاصة في موسم الأضحية