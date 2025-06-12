روسيا وأوكرانيا تتبادلان دفعة جديدة من أسرى الحرب

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بعودة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، نُقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن «العسكريين الروس متواجدون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم».

ووفقا للدفاع الروسية، «سيتم نقل جميع العسكريين الروس العائدين إلى أراضي روسيا الاتحادية لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة وإعادة التأهيل».

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوفد التفاوضي الروسي أن بلاده سلّمت أوكرانيا جثامين 1212 جنديًا أوكرانيًا، بينما تسلمت موسكو رفات 27 عسكريًا روسيًا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه عبر قنوات تفاوضية بمشاركة وساطات دولية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الأوضاع العسكرية متوترة على جبهات القتال، رغم المحاولات المتقطعة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب.