سفير أمريكا لدى إسرائيل يستبعد هجوما على إيران دون ضوء أخضر من واشنطن

رجّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ألا تشن إسرائيل هجوما على إيران دون الحصول على "ضوء أخضر" من واشنطن، قائلاً: "هذا السيناريو مستبعد برأيي"، لكنه أوضح أنه "سيتعين عليها اتخاذ القرار بنفسها".

وقال هاكابي، خلال حوار مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "ينبغي الاستماع بعنايةٍ إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لفهم مسار الأمور"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفيما يتعلق بما إذا كان ترامب يطمح إلى اتفاق نووي شامل مع إيران، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "بالتأكيد لا. الرئيس ترامب رفض سياسة أوباما بشأن إيران واعتبرها فاشلة".

وأكد أن "إيران لن تمتلك قنبلة نووية أو تخصب اليورانيوم. ورغم رغبته في اتفاق سلمي"، وأن "ذلك لا يعني السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ولدى سؤاله عن اعتقاده ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ للخيار العسكري إذا انهارت المفاوضات وما إذا كانت ستنفذ ذلك بالاشتراك مع إسرائيل، قال: "لا أعتقد أنني أستطيع الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع، لأنه يعتمد على الظروف - فعلى كل دولة اتخاذ قرارات مستقلة بشأن كيفية مشاركتها وما تريد فعله. ولست في وضع يسمح لي بتوقع كيفية تطور الأمور عسكريًا".