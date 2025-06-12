مصرع جميع ركاب الطائرة الهندية المنكوبة: من غير المتوقع نجاة أي شخص

أفادت الشرطة الهندية بمصرع جميع ركاب الطائرة الهندية التي تحطمت، اليوم الخميس، في مدينة أحمد أباد وعددهم 242.

وقالت شرطة مدينة أحمد آباد إن من غير المتوقع أن يكون أي من ركاب الطائرة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصا قد نجا الخميس، معبرة عن مخاوف إزاء مزيد من الوفيات في موقع التحطم، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مفوض شرطة المدينة قوله: "يبدو أنه لا ناجين في الحادث. وبما أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية تضم عددا من المكاتب، فقد سقط المزيد من الضحايا".

وكانت الطائرة متجهة إلى لندن، وتحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد أباد غرب الهند.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك بجنوب لندن، وذكر مسؤولون بالشرطة أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من المطار.