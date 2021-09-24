لابورتا يحدد مصير كومان

اتخذ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قرارًا نهائيًا، بشأن مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مصير كومان على رأس القيادة الفنية لبرشلونة أصبح محل شك كبير عقب التعادل مع قادش بالليجا، وعدم تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية قرر لابورتا استمرار كومان كمديرًا فنيًا لبرشلونة حتى مباراة ليفانتي، الأحد المقبل، في الليجا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن رئيس برشلونة لا ينوي اتخاذ قرارات فورية فيما يتعلق بمستقبل المدرب الهولندي.

وأضافت «ماركا» أنه على الرغم من النتيجة السيئة التي حققها برشلونة أمام قادش، لكن هناك بعض الأشياء الجيدة والنقاط المضيئة في أسلوب لعب برشلونة، ولذلك فضل لابورتا عدم إجراء تغيير في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه دار حديث طبيعي بين لابورتا وكومان في رحلة العودة من قادش، بشأن الظروف المختلفة المتعلقة بالمباراة، ولم يكن هناك أي عتاب على المدير الفني الهولندي.