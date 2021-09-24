♦ «يهود مصر فى القرن العشرين»

محمد أبو الغار

دار الشروق

2021

اعتمد الدكتور محمد أبو الغار فى هذا الكتاب على دراسات معمّقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حيَّة مع شخصيات يهودية مصرية بارزة تقيم فى جنيف وباريس وفلوريدا ومِصر، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التى تُغطى فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهى لليهود المصريين المسجَّل والموثق فى مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961، ومؤلفات اليهود المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا، وشغلوا مراكز مرموقة فى الأوساط الثقافية الفرنسية، ونالوا جوائز قيمة.



♦ «رق الحبيب»

محمد المخزنجى

دار الشروق

2021

يتناول الكتاب نصوصا قصصية جديدة للدكتور محمد المخزنجى، الذى يبدو كثيرًا وكأنه يبتعد منفصلًا عن هذا الفنِّ الأدبى ليتصل بعوالم أخرى عبر الكتابة، لنكتشف بعد ذلك أنه لم يبتعد إلا ليقترب أكثر من حبِّه الأول: فنِّ القصة، فيذهب بهذا الفن إلى أصقاع غير مألوفة، خاصة فى تلك القارة المجهولة التى ندعوها: النفس البشرية.



♦ «بعد ما يناموا العيال»

عمر طاهر

دار الشروق

2021

«أنا هنا لأننى لم أعرف مكانًا آخر يمكننى أن أختبئ فيه! بعد أن قتلتُ زوجتى، هربتُ وظللت أجرى حتى اختبأت فى سفينة كنت أعتقد أنها مهجورة. كان الميناء مشغولًا بحريق ضخم، فتسللت ونمت، ثم استيقظت على آلام رطوبة شديدة فى رقبتى لم تغادرها حتى اليوم. كنا فى عرض البحر، وعرفت أن الوجهة نيكاراجوا من طبَّاخ السفينة الذى تعاطف مع قصتى فسمح لى أن أختبئ فى غرفته، وكان يُقدِّم لى سرًّا الطعامَ والسجائرَ والخمورَ التى ساعدتنى فى كى جراح روحى.. لا أعرف لماذا قتلتُ هذه المرأة التى حاربتُ الجميع من أجلها».



♦ «كقطة تعبر الطريق»

حاتم حافظ

الدار المصرية اللبنانية

2021

رواية موضوعها «العالم» وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها، إنها رواية الإنسان المنسحق فى آلة العولمة الجبارة، والذائب فى مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون، جميع شخوصها مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصى.