رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ليبيا تمر بـ«مرحلة مفصلية»

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قال محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسي الليبي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن ليبيا تمر "بمرحلة مفصلية".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في إنجاح العملية السياسية، لافتًا إلى أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا في تشرين أول/أكتوبر المقبل لدعم إنجاح العملية السياسية.

وقال المنفي "أعلن عن إطلاق دعوة تهدف للحفاظ على العملية السياسية".

وأضاف "ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في إخراج المرتزقة بما يسهم في إجراء الانتخابات، ونؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وتابع أن "ليبيا تشهد مرحلة مفصلية، وأن المصالحة الوطنية تشكل بلا أدنى شك عنصرا أساسيا في إنجاح العملية السياسية".

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي "نواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على العملية السياسية والمصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا لنجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار ومشوار المصالحة لن يكتمل إلا بالعدالة الانتقالية والعمل على عودة النازحين والمهجرين ومعرفة مصير المفقودين".