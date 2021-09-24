قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ هناك زيادة في حالات كورونا سواء التي رُصدت وتعلن رسميًّا أو الحالات التي تعالج خارج هذا الإطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن هناك ترقبًا وبائيًّا دقيقًا للغاية، يرصد نسب الزيادة في الحالات، واصفًا الزيادة الحالية بأنها "معقولة".

وأوضح أن الخبرة التراكمية في التعامل مع هذه الحالات سواء الأطباء أو المرضى وتوفر اللقاحات تقلّل كثيرًا من حدة الإصابات من جانب، لافتًا إلى أن غالبية الحالات تتراوح بين بسيطة أو متوسطة.

وأشار تاج الدين، إلى أنّ الدولة تلجأ للوسائل الوقائية والاحترازية والتطعيمات للحد من انتشار المرض.

ولفت إلى أنّ الحالات التي حصلت على لقاح كورونا، تكون حدة إصابتها أقل، موضحًا أن الفائدة الرئيسية للقاحات تقليل حمض الفيروسات وعددها، وهو ما ينعكس على شدة المرض وحدته.

وأفاد بأن الفائدة الأخرى الكبرى تتمثّل في أن اللقاح يُقلّل من الحالات الشديدة أو العنيفة التي تستلزم دخول المستشفيات.