أوغندا: حصيلة الوفيات بإيبولا ترتفع إلى 11

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ذكرت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الجمعة أنه توفي ما لا يقل عن 11 شخصا بمرض الإيبولا.

وقالت الوزارة إن هناك أيضا 11 إصابة بالمرض.

كما تتابع السلطات الصحية 58 شخصا كانوا على اختلاط بمرضى مصابين بالمرض.

ويرتفع عدد الوفيات بشكل سريع، حيث كانت الوزارة قد ذكرت الثلاثاء الماضي أنه توفي شخص واحد فقط بالمرض.

ولم يتضح بعد سبب تفشي المرض، الذي يتركز في مقاطعة موبيندي، التي تقع بلدتها الرئيسية على طريق سريع يؤدي إلى العاصمة كامبالا.

وتؤدي الإصابة بإيبولا إلى ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي، وهو مرض يشكل خطرا على الحياة. وينتقل عبر ملامسة سوائل الجسد لشخص مصاب أو أشياء ملوثة.