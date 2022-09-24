كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 29 ألف إصابة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى اليوم السبت خلال 11 أسبوعا، مع استعداد البلاد لرفع القواعد الإلزامية لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وسط تراجع في انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 29 ألفا و353 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 306 إصابات وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و594 ألفا و336 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و140 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 418 مريضا، بارتفاع 19 مريضا عن حصيلة أمس.