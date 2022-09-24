مصدر طبي سوري: ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 89 وفاة

أعلن مسؤول طبي سوري، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب اللبناني قبالة سواحل محافظة طرطوس إلى 89 وفاة في حصيلة غير نهائية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار قوله: إن عدد الذين يتلقون العلاج في مستشفى الباسل أصبح 14 شخصا، منهم اثنان في العناية المشددة.

وأضاف أنه بعد تقديم جميع الخدمات الطبية للمصابين خرج ستة من المستشفى إلى منازلهم وهم بصحة جيدة ومستقرة، لافتا إلى نقل 5 مصابين من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم.

وأشار عمار إلى أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة بعد تعرف الأهالي عليها.

وأعلن المدير العام للموانئ البحرية في سورية سامر قبرصلي في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 86 شخصاً بعد انتشال عدد من الجثث صباح اليوم.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.

وأعلن الجيش اللبناني توقيف مواطن ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً، مشيرا إلى "اعترافه بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية أول أمس الخميس".