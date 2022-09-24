المفتي: دار الإفتاء لا زالت تتبنى مشروعات واعدة لتحقيق المزيد في تجديد الخطاب الديني

شكري: حديث لابيد عن حل الدولتين غير كافِ.. ولابد من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين