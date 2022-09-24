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مصر
المفتي: دار الإفتاء لا زالت تتبنى مشروعات واعدة لتحقيق المزيد في تجديد الخطاب الديني
شكري: نأمل أن تدعم الحكومة الإسرائيلية الجديدة حل الدولتين وتستأنف المفاوضات بشكل فعال
شكري: حديث لابيد عن حل الدولتين غير كافِ.. ولابد من استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
مفتي الجمهورية: الاجتهاد الجماعي المؤسسي يحقق لنا مفهوم الفتوى الآمنة
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مدرسة باكستانية تطرد طلابا من الطائفة الأحمدية
السعودية: إخضاع أكثر من 47 ألف وافد مخالف لإجراءات الترحيل
سالفيني رئيس حزب الرابطة الإيطالي يدعو فون دير لاين للاستقالة
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المصري يتعاقد مع هيئة قناة السويس لاستضافة مبارياته بالدوري
جدارية جديدة.. صلاح ونجوم ليفربول يزينون ملعب آنفيلد
5 انتصارات تمنح الأرجنتين رقما قياسيا
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وفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور
نسمة محجوب تتألق في ثاني أيام مهرجان رشيد بالبحيرة
بالصور.. محمود التهامي يشعل أجواء سفح الأهرامات بأول حفل إنشاد ديني
مصطفى كامل: أغاني ويجز لا تعجبني.. واستمراره يعني مصر «باي باي»
مال وأعمال
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مواطن
24 سبتمبر 2022.. الذهب يتراجع 14 جنيها بعد هبوط سعر الأوقية عالميا لأدنى مستوى لها في عامين ونصف
المصرية للجملة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بالشركة يتراوح بين 3 إلى 4 أشهر
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إطلاق النسخة الرابعة من HATS 2.. أكتوبر 2022
حوادث وقضايا
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالغربية
انتحل صفة أنثى.. ضبط شخص بتهمة النصب على السيدات وابتزازهن بالقليوبية
القبض على مالك محل مستلزمات طبية بدون ترخيص في القاهرة
تظهر عليه علامات تناوله مواد كحولية.. ضبط شخص لقيادة سيارة برعونة في القاهرة