 الجيش الصومالي يستعيد عدة قرى وبلدات بجنوب إقليم مدغ - بوابة الشروق
السبت 24 سبتمبر 2022 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

الجيش الصومالي يستعيد عدة قرى وبلدات بجنوب إقليم مدغ

مقديشيو - أ ش أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 5:08 م
تمكن الجيش الصومالي، اليوم السبت، من استعادة عدة قرى وبلدات مهمة بجنوب إقليم مدغ، وسط البلاد، في خطوة لإنهاء شوكة الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت مصادر عسكرية صومالية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- أنه من بين المناطق التي تم تحريرها، معسكر قيادة لواء 21 الكائن بمنطقة "بعدوين"، مشيرة إلى أن الجيش الصومالي حقق مكاسب كبيرة في العمليات العسكرية التي تجرى في عدة أنحاء من الولاية الإقليمية.

وكانت قوات الجيش الصومالي تمكنت أمس الجمعة من قتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية بعد محاولتهم الهجوم على قواعد قوات الجيش الصومالي التي تتمركز في إقليم "جلجدود" وسط البلاد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك