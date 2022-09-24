الجيش الصومالي يستعيد عدة قرى وبلدات بجنوب إقليم مدغ

تمكن الجيش الصومالي، اليوم السبت، من استعادة عدة قرى وبلدات مهمة بجنوب إقليم مدغ، وسط البلاد، في خطوة لإنهاء شوكة الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.



وأوضحت مصادر عسكرية صومالية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- أنه من بين المناطق التي تم تحريرها، معسكر قيادة لواء 21 الكائن بمنطقة "بعدوين"، مشيرة إلى أن الجيش الصومالي حقق مكاسب كبيرة في العمليات العسكرية التي تجرى في عدة أنحاء من الولاية الإقليمية.



وكانت قوات الجيش الصومالي تمكنت أمس الجمعة من قتل 15 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية بعد محاولتهم الهجوم على قواعد قوات الجيش الصومالي التي تتمركز في إقليم "جلجدود" وسط البلاد.