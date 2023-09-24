تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، منتصف ليل اليوم الأحد، عدة مقاطع فيديو لمشاجرة شهدتها أرقة نادي سموحة "الرياضي - الثقافي - الاجتماعي" في الإسكندرية، بين عدد من الشباب الذين استخدموا فيها عملية التراشق بالكراسي البلاستيكية، وتدخل أفراد أمن النادي لفضها.

وطبقا لمقاطع الفيديو المتداولة، شهدت المشاجرة ضرب بين الشباب وبعضهم البعض وبين أفراد أمن النادي، وإلقاء الكراسي الخشبية داخل أروقة النادي.

وسببت المشاجرة في حالة من الفزع والهلع لرواد النادي الذين ابتعدوا عن ساحة المشاجرة، بينما قام بعضهم بتصوير المشاجرة مبدين استيائهم من الوضع، ومتسائلين عن هؤلاء الشباب وهل هم أعضاء بالنادي أم زوار.