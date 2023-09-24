قال الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي للحوار الوطني، إن مطالبة البعض من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة تمثل مزايدة سياسية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي لم يعلن بعد عن ترشحه، موضحا أنه من حقه كمواطن الترشح للانتخابات.

وتابع: «لماذا تتم المصادرة على حق (الرئيس السيسي) كمواطن مصري في الترشح؟.. من حق الرئيس السيسي أن يترشح إذا كان يشعر أن لديه ما يقدمه للمواطن في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أنه من المعتاد في النظم الرئاسية أن الرئيس الذي يتولى الحكم ويترشح لولاية جديدة، تكون له فرصة أكبر، مستشهدا بالولايات المتحدة التي شهدت أغلب فتراتها إكمال مرشح واحد لفترتين رئاسيتين (ثماني سنوات).