الخليفي: مبابي يستحق الكرة الذهبية

كال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، المديح لـ كيليان مبابي، نجم الفريق، مؤكدًا أنه يتسحق التتويج بالكرة الذهبية.

قال الخليفي في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو مونت كارلو" قبل مواجهة الديربي بين سان جيرمان ومارسيليا:" المشاكل التي نواجهها تظل داخل العائلة، وكيليان مبابي جزء من العائلة، أنا فخور بما يقدمه، وما يقدمه الفريق بأكمله".

أضاف الخليفي:" لدينا أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي.. مبابي يستحق الكرة الذهبية".

وعادت الأجواء إلى نصابها الطبيعي بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بعد فترة من الجفاء، بسبب رفض مبابي تمديد عقده مع الفريق لموسم إضافي حتى 2025، وهو ما أدى إلى استبعاده من المعسكر التحضيري لفريقه وغيابه عن بعض المباريات، لكن الأمور عادت للهدوء مجددًا بين الجانبين، وسط توقعات بتمديد النجم الفرنسي الشاب تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية.