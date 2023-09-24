باتشيكو يقترب من الرحيل عن بيراميدز لتدريب مارسيليا الفرنسي

اقترب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من الرحيل عن تدريب نادي بيراميدز، وذلك من أجل تولي القيادة الفنية لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكان فريق مارسيليا قد أرسل عرضًا رسميًا إلى باتشيكو في الساعات الماضية، وذلك من أجل تولي تدريب الفريق عقب مباراة باريس سان جيرمان في مسابقة الدوري، والتي ستقام مساء اليوم الأحد.

وأبلغ باتشيكو إدارة نادي بيراميدز برغبته في الرحيل عن القيادة الفنية للفريق، عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري، بعد موافقته على العرض الفرنسي لتدريب مارسيليا.

وعلمت «الشروق» أن باتشيكو سيجتمع مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز مساء اليوم الأحد، وذلك من أجل حسم مستقبله مع الفريق السماوي.