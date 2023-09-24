فيرستابن يقترب من التتويج بلقبه الثالث ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1

بإمكان الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أن يفوز بلقب بطولة العالم سباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الثالثة على التوالي بعد أسبوعين في قطر، وذلك عقب فوزه بسباق جائزة اليابان الكبرى.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين بفارق 177 نقطة أمام زميله بفريق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز، وبإمكانه أن يتوج باللقب إذا أنهى سباق المسافات القصيرة في قطر يوم 7 أكتوبر المقبل في مركز لا يقل عن السادس بغض النظر عن نتيجة بيريز.

ويحتاج فيرستابن لفارق 146 نقطة بعد السباق في قطر ليتوج باللقب لأن هذا هو أقصى عدد من النقاط يمكن حصده في السباقات الخمسة المتبقية، والتي تتضمن سباقين للمسافات القصيرة.

وحصد فيرستابن لثلاث نقاط في سباق المسافات القصيرة في قطر سيعني أن بيريز سيمكنه تقليص الفارق إلى 146 نقطة فقط، وذلك في حال فوزه بسباق المسافات القصيرة وتحقيق نقطة أسرع لفة في سباق اليوم التالي، وإنهاء فيرستابن للسباق في المراكز التي لا تحصد نقاط.

وهذا لن يساعد بيريز أيضا، لأن فيرستابن لديه أفضلية من حيث عدد الفوز بالسباقات في الموسم، والتي ستحسم الفائز باللقب في حال التساوي في النقاط مع نهاية المسابقة.

والفوز بسباق يساوي 25 نقطة، وأسرع زمن للفة يساوي نقطة، والفوز بسباق المسافات القصيرة يساوي ثماني نقاط.

ويحصد الأوائل العشرة في السباق على نقاط، فيما يحصد الأوائل الثمانية في سباق المسافات القصيرة على نقاط.